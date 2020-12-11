Tofaş, tıbbi destek ekipmanları üretimiyle ödül aldı

Tofaş, yeni tip koronaviirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yoğun emek sarf eden sağlık çalışanları için gerçekleştirdiği tıbbi ekipman üretimiyle "Sürdürülebilir İş Ödülleri"nde "İşbirliği-Kovid 19" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Tofaş, yeni tip koronaviirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yoğun emek sarf eden sağlık çalışanları için gerçekleştirdiği tıbbi ekipman üretimiyle "Sürdürülebilir İş Ödülleri"nde "İşbirliği-Kovid 19" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Tofaş açıklamasına göre, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen "Sürdürülebilir İş Ödülleri" düzenlenen online törenle duyuruldu. Sürdürülebilir iş alanında lider akademisyenlerden oluşan 39 kişilik jüri üyelerinden canlı yayında görüşlerin alındığı tören, pandemi nedeniyle "online" olarak düzenlendi. Tofaş, pandeminin ilk yükselişe geçtiği mart ve nisan aylarında, salgın ile mücadelede yoğun emek sarf eden sağlık çalışanları için gerçekleştirdiği tıbbi ekipman üretimi ile "İşbirliği-Kovid 19" kategorisinde ödül aldı.

Ekipmanların tasarımı web sitesinde açık kaynak olarak yayınladı

Açıklamaya göre, Tofaş süreç boyunca ürettiği ekipmanları, ihtiyaç bildiren hastanelere İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda teslim etti. Toplam 70 ildeki sağlık kuruluşuna sağlık ekipmanı teslim eden şirket, bu süreçte toplam 1.300 adet entübasyon kabini ve biyolojik numune alma kabininin üretimi ile 50 bin adet siperlikli maske üretimi gerçekleştirdi.

Tofaş çalışanlarının gönüllülük ilkesi ile üretimini gerçekleştirdikleri ekipmanların tasarımları ise diğer işletmelerin de hızla ve standartlara uygun şekilde üretim yapabilmesine destek olmak amacıyla web sitesinde açık kaynak olarak yayınladı. Bu sayede yaklaşık 15 farklı firma tasarımlardan faydalandı ve üretim gerçekleştirdi.

"Kovid-19 salgını karşısında biz de üzerimize düşeni yapmak istedik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Tofaş Araç Mühendisliği Direktörü Erkan Polat, ödülü almaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Tofaş'ın iş süreçlerini "sürdürülebilirlik" yaklaşımı çerçevesinde şekillendirdiğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Tofaş olarak, dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği Kovid-19 salgını karşısında biz de üzerimize düşeni yapmak istedik. İhtiyacı belirlemek için ön araştırmalar yaptık, hastanelerde koruyucu sağlık ekipmanlarına ihtiyaç olduğunu gördük. Biyolojik örnek alma kabini, entübasyon kabini ve siperlikli maske için benzer ürünleri inceledik ve seri üretime en uygun çözümü Ar-Ge merkezimizde hızla geliştirdik. Tofaş Ar-Ge, fabrikamız içindeki yetkinliklerimiz ile tedarik zincirimizin gücünü birleştirdik ve yaşanan zorlu süreçte fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin korunmasına katkı sunduk. Bu süreçte yan sanayi kuruşların, endüstriyel ürünler geliştiren firmaların bize verdiği destek ve yaptığımız işin fayda sağladığını görmek; en büyük motivasyon kaynağımız oldu."

Polat, ekipmanların tasarım ve üretiminde çok sayıda Tofaş çalışanının örnek bir çalışma sergilediğini de belirterek, "Bu beraberlik ruhu, yapılan işi çok daha kıymetli hale getirdi. Tofaş'ın resmi web sitesinde herkesin paylaşımına açtığımız tasarımlarımızı kullanarak, koruyucu ekipman üretimini ve dağıtımını bizlerle gönüllü olarak gerçekleştiren kuruluşlar ve çalışanlarına da teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Tofaş Fabrikası'nda üretilen sağlık ekipmanları

Diğer yandan, açıklamaya göre, Tofaş'ta üretilen ekipmanların tamamı Kovid-19 testleri esnasında, sağlık personelinin maksimum seviyede korunması için geliştirildi. Tüm hastane ve sağlık personeli için çok önemli olan ekipmanlar siperlikli maske, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininden oluşuyor.

Siperlikli maskeler, hasta ile yüz yüze çalışırken personeli aerosollerden korurken, biyolojik örnek alma kabini hastalardan numune alınırken hemşire ve doktorların korunması amacıyla kullanılıyor. Hastane içinde kullanıma yönelik olarak üretilen kabinler, hasta yada virüs şüphesi olan kişi kabinin içine girdikten sonra şeffaf ve izole edilmiş delikleri bulunan ön kısımdan, sağlık personelinin numune alma işlemini yapabileceği şekilde tasarladı. Tofaş mühendisleri, kabini tasarlarken yüksek enerjili mor ötesi ışın lambaları ile sterilizasyon sağlayacak sistemler geliştirdiler. Ayrıca, kabin içinde negatif basınç oluşumu elde edilerek, hem sağlık personelinin hem de test yapılan kişinin korunması sağlanıyor.

Tüm bu geliştirmelerde konu uzmanı doktorların görüşleri alındı ve Tofaş Ar-Ge'de numune ürünler üzerinde doğrulamalar yapıldı. Bu şekilde sağlık çalışanı örnekleri güvenli bir şekilde alabilirken; her kullanımdan sonra kabininin içinde yer alan ultraviyole ışık sistemi ile dakikalar içerisinde bir sonraki hastaya kadar virüs yayılımına izin vermeyecek şekilde temizlenmesi sağlanıyor.

Entübasyon kabini de entübasyon operasyonu sırasında, hastalar operasyon yatağındayken doktorları aerosollerden koruyor. Tıbbi destek ekipmanları, "https://tofas.com.tr/Pages/page27.aspx" adresinden görüntülenebiliyor. Ekipmanların üretimini gerçekleştirecek firmalara, Tofaş gerekli durumlarda teknik destek de sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak