Tofaş, tedarikçilerini ödüllendirdi

Tofaş'ın her yıl düzenlediği "Tedarikçi Toplantısı ve Ödül Töreni"nde 2020 yılındaki başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalar, 8 ayrı kategoride ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tofaş tedarikçileri ile yıllık toplantı ve ödül törenini gerçekleştirdi.

Pandemiden dolayı online düzenlenen etkinliğe, Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, ve Tofaş Satınalma Direktörü Yüksel Öztürk ev sahipliği yaptı.

Dijital platformdaki toplantıda, Tofaş yöneticilerinin haricinde, iş birliği içerisinde olunan firmalarda görevli 650 kişi de izleyici olarak yer aldı. Toplantının sonunda ise 2020 yılındaki başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalar, 8 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Düzenlenen dijital etkinlikte 2020 yılı değerlendirilirken, 2021 yılına ilişkin öngörüler de paylaşıldı. Tofaş üst yönetimi tarafından yapılan konuşma ve sunumlarda otomotiv ana sanayi ve tedarikçilerden beklentilere dikkat çekilerek, sürdürülebilir başarı için strateji ve öneriler paylaşıldı. Tüm dünyada, salgının seyrinden ötürü farklılaşan beklenti ve alışkanlıklar ile değişimin en fazla hissedildiği sektörlerden birinin otomotiv endüstrisi olduğunun altı çizildi. Küresel rekabetçilikte güç kazanmak için değişimi öngörüp, hızla yanıt verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, dijital toplantıdaki konuşmasında, önceliklerin hızla değiştiği bu zorlu süreçte çevikliğin, esnekliğin ve uyum yeteneğinin önemine vurgu yaparken; risk yönetimi ve sürdürülebilirliğin öne çıkan temel kavramlar olduğunu belirtti.

Pandeminin küresel etkilerinin yanında; tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesi ve potansiyel bir dönüşümü tetiklediğini aktardı. Ayrıca bu sürecin, ülke sanayisi için yeni fırsatların doğurabileceğine inandığını belirtti. Eroldu, yeni teknoloji ürünlere yönelik dönüşümde, beklentilere hızla yanıt vermek, ürün geliştirme, üretim teknolojileri ve kontrolü, dijital alt yapı ve yetkinliklere yönelik yatırımların artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Eroldu "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu zorlu süreçte tüm tedarikçilerimizin özverili çalışmaları ile üretim devamlılığında sorun yaşamadık. Bu süreçte, yerli tedarikçilerimize destek olabilmek için biz de önemli bir adım attık. FCA'nın (Fiat Chrysler Automobiles) farklı üretim tesisleri ve projelerinde kullanacağı parçaları Türk tedarikçilerden satın alınmasına yönelik teknik değerlendirme ve teklif çalışmalarını başlattık." ifadelerini kullandı.

" Yatırımlara ara vermedik"

2020 yılındaki tüm zorluklara rağmen yatırımlarına ara vermediklerine de değinen Eroldu, yenilenen Egea Ailesi ve ailenin yeni üyesi Cross'un hayata geçirilmesinde tüm tedarik zincirinin katkısı ve özverili çalışmasından duyduğunu mutluluğu dile getirerek işbirliği için tüm katılımcılara teşekkür etti. Eroldu Tofaş'ın 2021 yılında da yoluna hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Pandemi sürecinde yaşanan zorlukladan yeni tecrübeler edinildiğine değinen Tofaş Satın Alma Direktörü Yüksel Öztürk ise üretim ve tedarik zincirinde oluşan riskleri iş birliği içerisinde oldukları tüm şirketlerle birlikte başarıyla yönettiklerine değindi. Tofaş ve Tedarikçi iş birliklerini değerlendiren Yüksel Öztürk olumsuzluklara rağmen iyi bir yıl geçirildiğini vurguladı.

Öztürk, "Küresel tedarik zinciri açısından artık daha kompleks yapılar görüyoruz. Özellikle teknolojinin hızı ve müşteri taleplerindeki değişkenlikler, rekabet ekosistemini OEM, tedarikçi, teknoloji sağlayıcılar, startup şirketleri, transformasyon ve farklı araç üretici şirketlerin ortak alanda işbirlikleri yaratabilecekleri bir ortama dönüştürüyor. Bizi geleceğe taşıyacak ve fark yaratacak yegane unsur yenileşim ve teknolojiye yatırım yapmaktan geçiyor. Tofaş olarak daha da rekabetçi hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Bu hedefleri de bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte gerçekleştireceğimize inancımız tam. Bundan sonraki süreçte sürdürülebilir rekabetçiliği ön planda tutarak çalışmalarımıza devam etmek en büyük beklentimiz olacak." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre ayrıca, Kalite Kategorisi'nde A-Plas Genel Otomotiv Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., İnci Gs Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş., Orau Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri Sanayii A.Ş.; İşbirliği Geliştirme Kategorisi'nde Denso Otomotiv Parçaları Sanayi A.Ş, B Plas Bursa Plastik, Metal, İnşaat, Enerji, Madencilik, Jeotermal ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şahinkul Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.; Dünya Klasında Üretim (WCM) Kategorisi'nde, Matay Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fompak Ambalaj ve Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ermetal Otomotiv ve Eşya Sanayi Ticaret A.Ş.; Dijital Dönüşüm ve Yenileşim Kategorisi, Plasmot Mobilya ve Otomotiv Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Apra Mühendislik ve Yönetim Danışmanlığı; Tedarik Zinciri Kategorisi,nde Lima Lojistik Hizmetleri San.Tic.A.Ş., CMS Jant ve Makina Sanayi A.Ş.; Endüstriyel Satınalma Kategorisi'nde Füzyon Grup Yapı İnşaat Ltd. Şti.; Yedek Parça Satınalma Kategorisi'nde Opet Fuchs Madeni Yağ San. Tic. A.Ş.; Tedarikçi Performans Kategorisi'nde Marelli Mako Turkey Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gkn Eskişehir Otomotiv Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş., AptivTurkey Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi ödüle layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol