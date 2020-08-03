Tofaş'tan yılın ilk yarısında 634 milyon TL net kar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tofaş'tan yılın ilk yarısında 634 milyon TL net kar

Tofaş'ın 2020'nin ilk 6 aylık dönemine ait net karı 634 milyon TL'ye ulaştı.

Tofaş'tan yılın ilk yarısında 634 milyon TL net kar
03.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:45

Tofaş'ın 2020'nin ilk 6 aylık dönemine ait net karı 634 milyon TL'ye ulaştı.

Tofaş, yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin binek ve hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi Tofaş, koronavirüs sürecini başarılı şekilde yöneterek toplum ve müşterilerinin sağlığına yönelik pek çok projeyi devreye aldı.

Tofaş, yılın ilk yarısında Bursa'da yer alan fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 84 bin 500 aracı banttan indirerek otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16'sını karşılarken, ürettiği araçların 48 bin 200 adedini ihraç etti. Tofaş'ın ilk 6 aylık gelirleri 7,5 milyar TL oldu. Aynı dönemde net karı ise 634 milyon TL'ye ulaştı.

"Fiat, yılın ilk yarısında da Türkiye'nin tercihi olmayı sürdürdü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "Tofaş'ta ürettiğimiz Egea, Doblo ve Fiorino modellerimizle iç pazarda başarılı sonuçlarımızı devam ettiriyoruz. 2019'u lider kapatan Fiat, yılın ilk 6 ayında 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi ve tek başına yüzde 15,6 pazar payı elde etti. Böylece Fiat markası, yılın ilk yarısında da Türkiye'nin tercihi olmayı sürdürdü. Başarısında Tofaş Ar-Ge'nin önemli pay sahibi olduğu Egea, yine ülkemizin en çok tercih edilen modeli oldu. Alfa Romeo ve Jeep markalarımız ise daralan pazarda satış hacimlerini korurken, pazar paylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırdı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de temsil ettikleri Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satışlarının 41 bin 115 adet ile Türkiye otomotiv pazarının yüzde 16,2'sini oluşturduğunu aktaran Eroldu, yıl sonunda pazarın 600-640 bin adet civarında kapanmasını öngördüklerini kaydetti.

Eroldu, yılın geri kalanında içinde bulunulan şartlarda yine en iyi sonuçları almak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Kabinli Taksi' uygulamasına önemli katkılar sunduk"

Koronavirüs salgınıyla birlikte önemli bir süreç yönetimi de gerçekleştirdiklerini aktaran Eroldu, şunları kaydetti:

"İlk olarak fabrikamızda koruyucu önlemleri hızla devreye aldık. Böylece çalışanlarımızın sağlığını riske atmayarak üretim hatlarımızı ve ofislerimizi sosyal mesafeye uygun şekilde yeniden düzenledik. Üretime ara verdiğimiz dönemde çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla sağlık ekipmanları ürettik. Tofaş Ar-Ge desteğiyle tasarladığımız sağlık ekipmanlarının şemalarını web sitemiz üzerinden paylaştık.

Temsil ettiğimiz markaların garanti ve bakım sürelerini uzatırken, tüm bayilerde görüntülü görüşme, ücretsiz dezenfeksiyon, adrese teslim servis hizmetiyle dijitalleşmeye odaklanarak müşterilerimizin yanında olduk. Yakın zamanda ise Ar-Ge merkezimizde sürücüleri ve yolcuları virüsten koruyacak özel bir izolasyon sistemi de geliştirerek Fiat ve BiTaksi iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen 'Kabinli Taksi' uygulamasına önemli katkılar sunduk."

"Pandemi döneminde 50 milyon avro yatırım yaptık"

Cengiz Eroldu, planlarını uzun vadeli yaptıklarını belirterek, "Koronavirüsün risklerinin devam etmesine ve ihracatımızın önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa'da pazarın eski haline dönmesi zaman alacak olmasına rağmen yatırımlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza ara vermedik. Yılın ilk 6 ayında 50 milyon avro yatırım gerçekleştirdik. Yıl sonuna değin toplam 150 milyon avroluk yatırım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dirençli ve esnek olabilmek başarının anahtarları olacak"

Tofaş CEO'su Eroldu, sıra dışı bir süreç olarak adlandırılan pandemi döneminde çalışanlar, müşteriler ve toplum sağlığına olan odakları ile birlikte deneyimli ekipleri, dayanıklılıkları ve çevik Ar-Ge ve üretim kabiliyetleri ile başarılı faaliyet sonuçlarına ulaştıklarını bildirdi.

Eroldu, "Bu süreçte tüm Tofaş çalışanları üstün bir gayretle çalıştı. Pandemi sebebiyle üretim ve ihracatta belirli yavaşlamalar yaşasak da iç pazarda başarılı sonuçlar elde ettik. Bizi önemli değişimlerin beklediği bu dönemde, dirençli olabilmek ve esneklik gösterebilmek sürdürülebilir başarı ve katma değerin anahtarları olacak. Bu yetkinliklerle ülkemizin geleceğine ve potansiyeline olan inancımızla çalışmaya devam ederek Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı? Dünya
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı Magazin
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Magazin
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Kanser ve tümör hücrelerini yenen umru dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen umru dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Mensah'ın sözleşmesindeki 'Satıştan %40 pay' maddesi, transferini imkansızlaştırdı
Mensah'ın sözleşmesindeki "Satıştan %40 pay" maddesi, transferini imkansızlaştırdı
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde 'Düştü' dedi
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde "Düştü" dedi
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
İzmir yanıyor! Yangın yola sıçradı, çevredeki siteler boşaltıldı
İzmir yanıyor! Yangın yola sıçradı, çevredeki siteler boşaltıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Yaşar Güler Ümit Dündar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Kerem Bursin İzzet Yıldızhan Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Foça İzmir Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Tofaş'tan yılın ilk yarısında 634 milyon TL net kar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 10:48:42. #1.15#
title