Tofaş'tan yeni transfer
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Tofaş'tan yeni transfer

Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Tofaş Basketbol Takımı, ikinci transferini Kenya asıllı Amerikalı forvet Nuni Omot'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Tofaş'tan yeni transfer
12.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:21

Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Tofaş Basketbol Takımı, ikinci transferini Kenya asıllı Amerikalı forvet Nuni Omot'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, Kenya asıllı ABD'li forvet Nuni Omot ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini Baylor University'de geçiren ve NBA G-League'de Long Island Nets forması giyen Omot, 2019-2020 sezonunda Hollanda ekibi ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup mücadelesi vermiş ve 17.8 sayı-5 ribaund-2 asist ortalamalarını sergilemişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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