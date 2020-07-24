Tofaş'tan sağlık önlemleri kapsamında öncü hareket Tofaş ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında, "Güvenli Hizmet Sertifikası" iş birliği protokolü imzalandı.

Tofaş ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında, "Güvenli Hizmet Sertifikası" iş birliği protokolü imzalandı.

Pandemi dönemi ile birlikte yaşanan zorlu süreçte kuruluşların sundukları hizmetlerin her aşamasında sağlık önlemlerini ön planda tutan ve belgelendirmeyi hedefleyen protokolde Tofaş, sektörde hayata geçirdiği ilklere bir yenisini daha ekleyerek "Güvenli İşe Dönüş Rehberi" ile belirlenen kriterlerin bayi ve servislerde uygulanması noktasında da öncü rol üstlendi.

Türkiye otomotiv endüstrisinde yarım asrı geride bırakan Tofaş ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında "Güvenli Hizmet Sertifikası" iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan "Güvenli Hizmet" ve "Güvenli Üretim" sertifika protokolleri ile üretimden servise kadar olan tüm süreçlerde sağlık önlemlerinin ön planda tutulması ve belgelendirilmesi hedeflendi. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu ve Belgelendirme programı" çerçevesinde yaşamakta olduğumuz bu zorlu süreçte Türkiye'nin, öncesindeki kazanımlarına yeniden dönebilmesi, kuruluşların sağlık önlemleri açısından güvenle tercih edilebilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda da "Güvenli Hizmet Sertifikası" ile hizmetlerin bütün aşamalarında kalite altyapısının ülke yararına gelişmesini sağlamak ve destek olmak amacı ile belgelendirme ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor.

Fiat, Alfa Romeo ve Jeep bayileri 'Güvenli Hizmet Sertifikası'na sahip olacak

TSE, Haziran ayında Tofaş Fabrikası için "Güvenli Üretim Sertifikası" kapsamında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Tofaş Fabrikası sertifika almaya hak kazandı. Fabrika kapsamındaki sertifikasyon sürecinin akabinde, Tofaş'ın temsil etmekte olduğu Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep yetkili satış ve servis noktalarını kapsayan 'Güvenli Hizmet Sertifikası' İş birliği Protokolü TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş ve Tofaş Satış Direktörü Mahmut Karacan'ın katılımıyla imzalandı.

Protokol kapsamında Tofaş "Güvenli İşe Dönüş Rehberi" ile belirlenen kriterlerin bayi ve servislerde uygulanması konusunda öncü rol üstlendi. Tofaş'ın ülkemizde temsil etmekte olduğu Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının protokol kapsamında belirlenen kriterlere uyan bayi ve servisleri, ilgili sertifikaya sahip olacaklar. Ayrıca protokol kapsamında TSE'nin görev alanlarında ya da tarafların mutabık kalacağı alanlarda eğitim programlarının da düzenlenmesi planlanıyor. Tüketiciler de araç almak ya da incelemek için ziyaret ettikleri servis ve bayilerin hangi kriterleri hayata geçirdiklerini TSE sertifikası ile öğrenebilecek. - BURSA

Kaynak: İHA