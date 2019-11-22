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Tofaş'tan öğretmenlere jest

Hafta sonu oynanacak olan Tofaş-Beşiktaş Sompo Sigorta maçını öğretmenler ücretsiz izleyecek.

22.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:37
Tofaş'tan öğretmenlere jest

Hafta sonu oynanacak olan Tofaş-Beşiktaş Sompo maçını öğretmenler ücretsiz izleyecek.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 23 Kasım'da evinde Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşılaşacak olan Tofaş, öğretmenleri maça davet ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte, salon gişesinden kimliklerini gösterecek olan öğretmenler mücadeleyi ücretsiz bir şekilde seyretme şansına sahip olacak. Tofaş Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. - BURSA

Kaynak: İHA
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