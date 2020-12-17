Son dakika... Tofaş Basketbol Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 11'e yükseldi
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Son dakika... Tofaş Basketbol Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 11'e yükseldi

17.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:31
Son dakika... Tofaş Basketbol Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 11'e yükseldi

Son dakika haberler... Tofaş Basketbol Kulübü, "A Takım sporcuları, teknik ekip ve idari personelimize, 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan Covid-19 PCR tarama testleri sonucunda daha önceki sonuçlara ilave olarak 1 teknik ekip, 1 idari çalışanımızda daha pozitif vaka tespit edilmiştir.

Tofaş Basketbol Kulübü, "A Takım sporcuları, teknik ekip ve idari personelimize, 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan Covid-19 PCR tarama testleri sonucunda daha önceki sonuçlara ilave olarak 1 teknik ekip, 1 idari çalışanımızda daha pozitif vaka tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı. Buna göre Bursa temsilcisinde vaka sayısı toplamda 11'e yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi Tofaş'ta Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 11'e yükseldi. Tofaş Basketbol Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Tofaş Basketbol Takımımızın 2020-2021 ING Basketbol Süper Ligi 13. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 17 Aralık 2020 tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda Tofaş Basketbol A Takımımız'da daha önce tespit edilen pozitif vakalara ilaveten 17 Aralık'taki test sonuçlarımızda da 1 teknik, 1 idari çalışanımızda daha pozitif vaka tespit edilmiştir. Kulübümüzde gerçekleştirilen tarama testleri sonucunda 13 Aralık'tan bu yana toplam pozitif vaka sayısı 4 oyuncu, 4 teknik ekip, 3 idari çalışan olmak üzere toplamda 11 kişiye ulaşmıştır. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve çalışanlarımızın izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

(Barış Yalım/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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