Tofaş'ta İşine Son Verilen 97 İşçi Fabrika Önünde Eylem Yaptı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Me-Par ile arasındaki anlaşmayı fes edince 97 taşeron işçi, işsiz kaldı.

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş, Me-Par ile yaptığı anlaşmayı fes edince işsiz kalan 97 kişi fabrika önünde eylem yaptı. Banttan inen araçları otoparka çekmekte görevli olan çalışanlar, işlerine son verilmesine tepki gösterdi. Kriz bahane edilerek işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, haklarının geri verilmesini istedi. Tofaş Fabrikasında 2014 yılından beri görev alan işçiler adına açıklamada bulanan TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Arslan, "Sendikamız toplu iş sözleşmesi yapılması için yasal müracaatlarını yaptı. Bu işçiler Me-Par nakliyattan sigorta oldukları için, Me-Par ile Tofaş arasında bir iş sözleşmesi yapıldı. Tofaş bu işçilerin çalışma ortamını ortadan kaldırıyor. Bu 97 kişinin yaptığı iş için Tofaş kendi elemanlarını yerleştirdi" dedi.

Arslan, "İşçilerin hakları Türkiye Anayasası tarafından koruma altına alınmış olsa da, iş verenler çeşitli sebepleri bahane göstererek işçilerin görevlerine son verebiliyor. Eş ve çocukları için ekmek parası kazandıkları imkanı ortadan kaldırıyor. Bu işçiler 1 ayı aşkındır ücretlerini alamıyor. Buradan çıkarılırken, hiçbir şekilde kendilerine bilgilendirilme yapılmadı. 1 ay süresince bu işçiler içeride boş bekletildi. Ancak bu süreçte TOFAŞ'ta her dakika banttan araba inmeye devam ediyor. Bu arabalar başkaları tarafından parka çekiliyor. Bu insanların hak ettikleri kıdem tazminatlarının ne şekil ödeneceğinin bilgisi yok. Bu insanların hakları işverenlerin iki dudağı arasında olmamalıdır" diye konuştu.

Yapılan açıklamadan sonra fabrikanın önünden olaysız bir şekilde ayrılan işçiler yetkililerin biran önce harekete geçmesini ve gereken incelemeyi yapmasını istedi. - BURSA