16.10.2019 13:27

CARMEDYA.COM - Tofaş çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo ve Jeep markaları ile Fer Mas Oto Ticaret A.Ş. üst yönetiminde değişiklik gerçekleşti.







Geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yana Fiat Pazarlama Direktörü olarak görev yapmakta olan Özgür Süslü, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü ile Fer Mas Oto Ticaret A.Ş. Şirket Müdürlüğü'nü yürütecek. Özgür Süslü yeni görevine 1 Kasım itibariyle başlayacak.



Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1998'de mezun olan Özgür Süslü, çalışma hayatına İtalya'da Fiat Grubu Yönetici Yetiştirme Programı'yla adım attı. Dört yılın ardından Türkiye'ye dönen Süslü, 2002 – 2006 yılları arasında Tofaş'ta ürün geliştirme ve ürün müdürü pozisyonlarında görev yaptı. Fiat Linea, Doblo ve Fiorino gibi ürünlerin geliştirilmesinde ve pazara sunulmasında rol aldı. Daha sonra pazarlama alanında kariyerine devam eden Özgür Süslü, 2006 – 2010 yılları arasında Fiat Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Müdürü görevini üstlendi. 2010-2016 yılları arasında Fiat Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Özgür Süslü, aynı yıl İtalya'ya transfer oldu. İtalya'da görev yaptığı süre boyunca; Fiat Chrysler Automobiles Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki Egea/Tipo pazarlama faaliyetlerini yürüttü. Özgür Süslü son olarak Fiat, Abarth ve Lancia markalarının bölgesel fiyatlandırma sorumluluğunu üstlenmişti.



Kariyerine 2008 yılında Fer Mas Oto Ticaret A.Ş'de Satış Sonrası Müdürü olarak başlayan Sinan Saip Bel, 2014-2019 yılları arasında Fer Mas Oto Ticaret A.Ş Şirket Müdürü görevini yürüttü. Sinan Saip Bel, 2017 yılından itibaren ise görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Direktörlüğü'nü yürütmekteydi.



Sinan Saip Bel görevlerini, kariyerini farklı bir alanda sürdürme kararıyla devretti.



The post Tofaş'ta görev değişimi appeared first on Carmedya.