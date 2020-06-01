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TOFAŞ'ta başantrenör Orhun Ene'nin sözleşmesi uzatıldı

TOFAŞ Spor Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Orhun Ene ile sözleşme uzattı.

TOFAŞ'ta başantrenör Orhun Ene'nin sözleşmesi uzatıldı
01.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:59

TOFAŞ Spor Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Orhun Ene ile sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri gereği Türkiye liglerinde ve Avrupa kupalarında 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasının ardından TOFAŞ Spor Kulübünde yeni dönem hazırlıkları başladı.

2020-2021 sezonu yapılanması kapsamında mavi-yeşilliler ilk olarak 5 yıllık kontratı sona eren A takım başantrenörü Orhun Ene ile yeniden anlaşmaya vardı. Bursa ekibinin Orhun Ene ile olan istikrarlı birlikteliği kulüp planlamaları doğrultusunda 6'ncı sezonda da devam edecek.

Kaynak: AA

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