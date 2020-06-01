TOFAŞ'ta başantrenör Orhun Ene'nin sözleşmesi uzatıldı TOFAŞ Spor Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Orhun Ene ile sözleşme uzattı.

TOFAŞ Spor Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Orhun Ene ile sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri gereği Türkiye liglerinde ve Avrupa kupalarında 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasının ardından TOFAŞ Spor Kulübünde yeni dönem hazırlıkları başladı.

2020-2021 sezonu yapılanması kapsamında mavi-yeşilliler ilk olarak 5 yıllık kontratı sona eren A takım başantrenörü Orhun Ene ile yeniden anlaşmaya vardı. Bursa ekibinin Orhun Ene ile olan istikrarlı birlikteliği kulüp planlamaları doğrultusunda 6'ncı sezonda da devam edecek.

Kaynak: AA