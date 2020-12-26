Tofaş'ta 2 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı
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Tofaş'ta 2 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı

26.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:28
Tofaş'ta 2 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Tofaş'ta, 1'i oyuncu 1'i de teknik ekip çalışanlı olmak üzere toplam 2 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Tofaş'ta, 1'i oyuncu 1'i de teknik ekip çalışanlı olmak üzere toplam 2 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta maçları öncesinde Tofaş'a bir kötü haber daha geldi. Bursa temsilcisi yaptığı açıklamada, 1'i oyuncu, 1'i de teknik ekipten olmak üzere 2 kişinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tofaş Basketbol Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Tofaş Basketbol Takımımızın 2020-2021 ING Basketbol Süper Ligi 14. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 25 Aralık 2020 tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda 1 oyuncu ve 1 antrenörümüzde daha pozitif vaka tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve teknik ekip çalışanımızda izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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