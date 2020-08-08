Tofaş "Sürdürülebilirlik Raporu" yayınlandı
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Tofaş "Sürdürülebilirlik Raporu" yayınlandı

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, 7'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı.

Tofaş
08.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:26

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, 7'nci Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş, faaliyetlerine sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda devam ediyor.

Türk otomotiv sanayisinde "Sürdürülebilirlik Raporu" yayınlayan ilk otomotiv üreticisi olan Tofaş, bu yıl da raporunu web üzerinden interaktif formatta paylaştı.

264 bin adetlik üretim ve 194 bin adetlik ihracat ile Türkiye'nin lider sanayi kuruluşları arasında yer almayı sürdüren Tofaş, enerji verimliliği alanındaki performansını daha da ileriye taşıdı.

Dünya klasında üretim yolculuğunda zirveye ulaştı

Tofaş 2006'da başlayan temel olarak iş güvenliği, kalite, maliyet ve çevre konularına odaklanılan Dünya Klasında Üretim (WCM) programında 2013'te Fiat Chrysler fabrikaları arasında "Altın Seviye"deki ilk üç arasına girmişti. 2019'da gerçekleşen denetim sonucunda ise puanını 81'e yükselterek en yüksek puana sahip otomobil fabrikası oldu.

Tofaş, aynı dönemde uzun yıllardır devam etmekte olan çevre yönetimi kapsamındaki çalışmalarını arttırarak, enerji, su ve karbondioksit azaltımı sağlamaya devam etti. Üretim süreçlerinde oluşan atığın tamamının uygun yöntemlerle geri kazanımını sağladı.

"Dirençli olabilmek ve esneklik gösterebilmek sürdürülebilir başarı ve katma değerin anahtarları olacak"

Uluslararası değerlendirme kurulu EIRIS'in Borsa İstanbul bünyesinde yaptığı kapsamlı değerlendirmede, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazanan 50 Türk firması arasında yer alan Tofaş, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan ilk otomotiv şirketi olarak bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Tofaş'ın 2019 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,26'ya yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "Yarım asırlık deneyim ve birikimimizin gücü ile 2019'da küresel ve ülke düzeyinde yaşanan zorlayıcı ekonomik gelişmelere rağmen, paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ettik. Bir yandan 2,3 milyar dolar ihracat geliri ve 919 milyon dolar dış ticaret fazlası yaratırken iç pazara yönelik faaliyetlerimizde performansımızı artırdık." ifadelerini kullandı.

Eroldu, Tofaş olarak yatırımları ve iş planlarını uzun vadeli bakış açısıyla yaptıklarını belirterek, "Bizi önemli değişimlerin beklediği bu dönemde dirençli olabilmek ve esneklik gösterebilmek sürdürülebilir başarı ve katma değerin anahtarları olacak. Hedefimiz, şirketimizin sürdürülebilir başarısını, müşterileri için değer yaratan, çalışanlarının ve iş ortaklarının parçası olmaktan gurur duydukları küresel bir şirket olarak devam ettirmek. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarımızı hızlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Pandemi sürecinde sağlık ekipmanı ürettik"

Eroldu, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Sürecin başında mücadelenin ön safhalarında bulunan sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anlamaya, bu mücadeleden başarıyla ayrılabilmemiz için onları korumaya odaklandık. Ar-Ge kapasitemizin avantajını kullanarak hızla biyolojik örnek alma kabini, entübasyon kabini ve siperlikli maske üretimine geçtik. Bu ekipmanlara yönelik mühendislik çalışmalarını internet üzerinden paylaşarak onun üzerinde kuruluşun üretime geçmesine destek olduk, hizmete soktuğumuz internet sitesiyle merkezi olarak talepleri toplayarak dağıtımını yaptık. Tofaş olarak ürettiğimiz 50 bin siperlikli maske, 1300 biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinini 70 ildeki sağlık kuruluşlarına ulaştırdık. Bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı önceliğimiz oldu. Güvenli İşe Dönüş Rehberi'nin hazırlanmasına katkıda bulunarak üreticilerimizin faydasını hedefledik, işlerimizin devamlılığı için uzaktan çalışma yöntemleri ve güncellenen yıllık planlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

"Uzun senelerdir toplumsal destek faaliyetlerimize devam ediyoruz"

Cengiz Eroldu, Tofaş'ın, ana faaliyet alanının yanında, ülke ekonomisine ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamak üzere uzun soluklu ve derinliği olan konulara desteğine de işaret ederek, "Tofaş, spor, eğitim ve kültür-sanat eksenlerinde uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Tofaş Spor Kulübü, Tofaş Fen Lisesi, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzemiz, Fiat Engelsiz Hareket, Fiat Laboratuvarları ve uzun senelerdir sürdürdüğümüz arkeolojik kazılara destek çalışmalarımız gibi birçok projeyle de toplum için değer yaratmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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