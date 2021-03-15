Tofaş Spor Kulübü, Beşiktaş maçındaki kararla ilgili açıklama yaptı
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Tofaş Spor Kulübü, Beşiktaş maçındaki kararla ilgili açıklama yaptı

15.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:25
Tofaş Spor Kulübü, Beşiktaş maçındaki kararla ilgili açıklama yaptı

Tofaş Spor Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında oynağı Beşiktaş Icrypex maçının son saniyesinde yaşanan olaylar ve sonrasındaki durumla alakalı açıklamada bulundu.

Tofaş Spor Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında oynağı Beşiktaş Icrypex maçının son saniyesinde yaşanan olaylar ve sonrasındaki durumla alakalı açıklamada bulundu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında oynanan ve son anları nefes kesen Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçının ardından, son saniyede atılan basket polemiği devam ediyor. Beşiktaş oyuncusu Ercan Osmani'nin üçlüğü, çizgiye basması sebebiyle geçersiz sayılmasının ardıdan siyah-beyazlılar konuyla ilgili büyük itirazlarda bulundu. Bu durum karşısında basketbol kurallarındaki 'Şut zamanında atıldıysa, şut atan oyuncunun saha dışı ihlali yapıp yapmadığı' maddesini işaret eden Tofaş Spor Kulübü ise resmi açıklama yayımladı. Bursa ekibinin yaptığı açıklama şu şekilde: "ING Basketbol Süper Ligi 24. haftasında sahamızda oynanan ve Tofaş Basketbol Takımımızın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmayla ilgili bir basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki karşılaşmanın son saniyesine kadar iki takım da ciddi bir emek, alın teri ve basketbol severlerin keyifle izleyebildiği güzel bir mücadele örneği ortaya koymuştur. Bu noktada iki takım oyuncularının da ortaya koyduğu emek ve alın terine saygı duyulması gerekmektedir. Parke içerisindeki oyunun yönetimiyle ilgili kurallar Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları'nda açıkça belirtilmiş, karşılaşmanın hakemleri de bu esaslar doğrultusunda kuralları uygulayarak; ilgili pozisyonda Anlık Tekrar Sistemi'nde görüntülerin izlenmesi sonrası şutu atan oyuncunun 'saha dışı ihlalini' tespit ederek kararlarını uygulamıştır. Oyunun içerisinde kazanmak kadar kaybetmenin doğallığını her zaman kabul eden bir kulüp olarak, 'hakkıyla' kazanabilmenin her sonuçtan daha önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinci; 11 Şubat 2018 tarihinde Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan Beşiktaş-Tofaş karşılaşmasının en kritik bölümünde "24 saniye hücum süremizin dolmasına rağmen verilen 2 sayılık basketimizin geçersiz sayılması gerektiğini" ifade ederken de taşıyorduk bugün de aynı bilinç ile hareket etmeye devam ediyoruz. Basketbol oyunuyla ilgili kararların sadece Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları ve yönergeleriyle verilmesi gerekmektedir. Saha içerisindeki oyunu yönetmekle yükümlü olan hakemlere tanınan yetkiler ve Anlık Tekrar Sistemi'yle ilgili kurallar ve talimatlar da açıktır. Maçın sonucuna yapılan itiraz başvurusu sonrası yaşanılacak süreç ve verilecek kararın, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ilgili yönetmeliklere göre yönetileceğine dair inancımız tamdır." - BURSA

Tofaş Spor Kulübü, Beşiktaş maçındaki kararla ilgili açıklama yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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