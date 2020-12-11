TOFAŞ-Petkimspor maçı ertelendi
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TOFAŞ-Petkimspor maçı ertelendi

11.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:42
TOFAŞ-Petkimspor maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında TOFAŞ'ın pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda Aliağa Petkimspor ile oynayacağı karşılaşma, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında TOFAŞ'ın pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda Aliağa Petkimspor ile oynayacağı karşılaşma, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Aliağa Petkimspor'u konuk etmeye hazırlanan TOFAŞ'ın bu karşılaşması koronavirüs nedeniyle ertelendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan gönderilen resmi yazıda, "Aliağa Petkimspor takımının en az 6 basketbolcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle Basketbola Dönüş Protokolü'nün 12. Bölüm Müsabakaların Ertelenmesi başlıklı maddesine göre, daha önce 13.12.2020 tarihinde oynanacağı açıklanan Tofaş-Aliağa Petkim Spor ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili müsabakanın programı daha sonra iletilecektir" ifadelerine yer verildi.

TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada da, "Rakibimiz Petkimspor oyuncularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak parkede karşılaşmayı umuyoruz" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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