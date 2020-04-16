Tofaş, Nisan sonuna kadar 50 bin siperlikli maske ile 1.300 kabin üretecek Sağlık ekipmanı üretmeye devam eden Tofaş, 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske üretti.

Sağlık ekipmanı üretmeye devam eden Tofaş, 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske üretti. Tofaş, Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ile toplam 1.300 adet entübasyon kabini ve biyolojik numune alma kabini üretmeyi hedefliyor. Kaynak: Dunya.com