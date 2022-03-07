TOFAŞ, Litvanyalı basketbolcu Eigirdas Zukauskas'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Litvanyalı forvet Eigirdas Zukauskas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ, Litvanya Milli Takımı forması da giyen Zukauskas ile anlaşma sağladı.

Son dört sezondur VTB Ligi'nde Parma Parimatch forması giyen Litvanyalı oyuncu, Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçti.

2,04 metre boyundaki Zukauskas, TOFAŞ'ta 33 numaralı formayı giyecek.