TOFAŞ'lı 3 oyuncuya milli davet

TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncularından Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar ve Berk Uğurlu, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın 26 kişilik geniş sporcu kadrosuna çağrıldı.

TOFAŞ'lı 3 oyuncuya milli davet

TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncularından Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar ve Berk Uğurlu, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın 26 kişilik geniş sporcu kadrosuna çağrıldı.
31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak Ay-Yıldızlıların 26 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Antrenörlüğünü Ufuk Sarıca'nın yaptığı A Milli Takım kadrosunda, TOFAŞ Basketbol Takımı'ndan Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar ve Berk Uğurlu da yer alacak. TOFAŞ yardımcı antrenörlerinden S. Sedat Özyer ise Milli Takım'da Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapacak. Ay-Yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla hazırlık çalışmalarına başlayacak ve izinli sporcular da ilerleyen süreçte antrenmanlara dahil olacak.


- Bursa

Kaynak: DHA
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