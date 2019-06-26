TOFAŞ'lı 3 oyuncuya milli davet

TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncularından Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar ve Berk Uğurlu, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın 26 kişilik geniş sporcu kadrosuna çağrıldı.

31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak Ay-Yıldızlıların 26 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Antrenörlüğünü Ufuk Sarıca'nın yaptığı A Milli Takım kadrosunda, TOFAŞ Basketbol Takımı'ndan Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar ve Berk Uğurlu da yer alacak. TOFAŞ yardımcı antrenörlerinden S. Sedat Özyer ise Milli Takım'da Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapacak. Ay-Yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla hazırlık çalışmalarına başlayacak ve izinli sporcular da ilerleyen süreçte antrenmanlara dahil olacak.



Kaynak: DHA