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Tofaş ile TSE iş birliği protokolü imzaladı

Tofaş ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında "Güvenli Hizmet Sertifikası" iş birliği protokolü imzalandı.

Tofaş ile TSE iş birliği protokolü imzaladı
24.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:36

Tofaş ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında "Güvenli Hizmet Sertifikası" iş birliği protokolü imzalandı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, TSE ile imzalanan "Güvenli Hizmet" ve "Güvenli Üretim" sertifika protokolleri ile üretimden servise kadar olan tüm süreçlerde sağlık önlemlerinin ön planda tutulması ve belgelendirilmesi hedefleniyor.

TSE tarafından hazırlanan "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu ve Belgelendirme programı" çerçevesinde içinden geçilen zorlu süreçte Türkiye'nin, öncesindeki kazanımlarına yeniden dönebilmesi, kuruluşların sağlık önlemleri açısından güvenle tercih edilebilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda da "Güvenli Hizmet Sertifikası" ile hizmetlerin bütün aşamalarında kalite altyapısının ülke yararına gelişmesini sağlamak ve destek olmak amacı ile belgelendirme ve eğitim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, TSE, Haziran ayında Tofaş fabrikası için "Güvenli Üretim Sertifikası" kapsamında incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Tofaş Fabrikası sertifika almaya hak kazanırken, fabrika kapsamındaki sertifikasyon sürecinin akabinde, Tofaş'ın temsil etmekte olduğu Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep yetkili satış ve servis noktalarını kapsayan "Güvenli Hizmet Sertifikası" İş birliği Protokolü TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş ve Tofaş Satış Direktörü Mahmut Karacan'ın katılımıyla imzalandı.

Protokol kapsamında Tofaş "Güvenli İşe Dönüş Rehberi" ile belirlenen kriterlerin bayi ve servislerde uygulanması konusunda öncü rol üstlendi.

Tofaş'ın Türkiye'de temsil etmekte olduğu Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının protokol kapsamında belirlenen kriterlere uyan bayi ve servisleri, ilgili sertifikaya sahip olacaklar.

Ayrıca protokol kapsamında TSE'nin görev alanlarında ya da tarafların mutabık kalacağı alanlarda eğitim programlarının da düzenlenmesi planlanıyor.

Tüketiciler de araç almak ya da incelemek için ziyaret ettikleri servis ve bayilerin hangi kriterleri hayata geçirdiklerini TSE sertifikası ile öğrenebilecek.

Kaynak: AA

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