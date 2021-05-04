Tofaş ile drift pahalıya patladı

Afyonkarahisar'da Tofaş marka otomobil ile kısıtlama saatinde sanayi sitesi içerisinde drift atan sürücünün ortaya çıkan görüntüleri üzerine harekete geçen polis, sorumsuz sürücüsü ve araç sahibini birkaç saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da Tofaş marka otomobil ile kısıtlama saatinde sanayi sitesi içerisinde drift atan sürücünün ortaya çıkan görüntüleri üzerine harekete geçen polis, sorumsuz sürücüsü ve araç sahibini birkaç saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere toplamda 12 bin 96 TL para cezası kesildi.

Olay, 30 Nisan Cuma günü 2. Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde çevresinden geçen ve park halindeki araçlara aldırmadan Tofaş marka otomobil ile drift atan sürücü çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Drift görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın plakasını tespit etti. Polis sonrasında ise araç sahibi E.K. ile H.K.'yı sadece birkaç saat içerisinde yakaladı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler ardından Kocatepe Polis Merkezine getirildi.

Gazetecilerin sorusunu cevapsız bıraktılar

Burada ifadeleri alınan E.K. ile H.K.'ya ilgili trafik ve kabahatler kanunu gereği toplamda 12 bin 96 TL idari para cezası kesildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, karakola girişlerinde gazetecilerin "Neden drift atıp trafik güvenliğini tehlikeye soktunuz" sorusunu cevapsız bıraktı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı