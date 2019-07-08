Tofaş, İki Uluslararası Ödülün Sahibi Oldu

Türkiye'deki en büyük sanayi kuruluşları arasında beşinci konumda olan Tofaş, Ticaret Bakanlığından 'Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü'nü aldıktan sonra bu başarısını uluslararası platforma da taşıyarak Viyana'dan iki farklı ödülle birlikte ülkemize dönüş yaptı.

Tofaş, 'Contact Center World Awards'ta (İletişim Merkezi Dünya Ödülleri) 'En İyi İletişim Merkezi' ve 'En İyi Müşteri Hizmeti' alanlarında birinci oldu ve iki ayrı kategoride birincilik ödülünü kazanan tek otomotiv şirketi olmayı başardı.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Tofaş markasının bu alanda birçok kişiye ilham kaynağı olduğunu ve yol gösterdiğini belirtti. Eroldu'nun konuya ilişkin açıklamalarıysa şu şekilde gerçekleşti:

"Tofaş olarak, üretimde ve ihracatta çıtayı yükseltiyor, müşteri memnuniyetinde de öncü çalışmalara imza atıyoruz. Gerek Bursa'daki fabrikamızda üretimini gerçekleştirdiğimiz Fiat ve Fiat Professional ürün gamındaki modellerimiz; gerekse çatımız altında temsil etmekte olduğumuz Alfa Romeo ve Jeep markalı araçlarımızın kullanıcılarına 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz."

"Tüm bu çalışmalarımızın uluslararası ölçekte en prestijli çağrı merkezi ödülü olarak adlandırılan Contact Center World Awards tarafından iki birincilik ödülüne layık görülmesini son derece anlamlı buluyoruz. Tofaş olarak en önemli değerin insana olan yatırım olduğu gerçeğinden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla bu alanda da otomotiv sektöründe öncü olmaya devam edeceğiz."

Tofaş'ın başarısının arkasındaki sebep incelendiği zaman Bursa'da hayata geçirilen Müşteri İlgi Merkezi'nin (MİM) önemi ortaya çıkıyor. Merkez, Danışma Hattı, Acil Yol Yardım Hattı, Hasar Hattı, Kurumsal Müşteri Hattı, Sosyal Medya ve Dijital Kanal birimlerini birleştiren proje, müşterilerden gelen istek ve şikayetleri de çok hızlı bir şekilde değerlendirebiliyor.

Müşteri Hizmetleri, Acil Yol Yardım ve Hasar Hattı gibi uygulamalarla müşterilerine günün her anında hizmet sunan Tofaş, hızlı ve müşterisini memnun eden bir süreci de mümkün kılıyor.