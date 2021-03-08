TOFAŞ, Hapoel Unet-Credit Holon'u ağırlıyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon'u ağırlayacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 2. haftasında TOFAŞ, İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon'u konuk edecek. Normal sezonda B Grubu'nu 4 galibiyet-2 galibiyetle lider tamamlayan Mavi Yeşilliler, son 16 turunun ilk grup maçında İzmir deplasmanında Pınar Karşıyaka'ya 78-70 mağlup olmuştu. Hafta sonunda da ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda OGM Ormanspor'a 77-76 kaybeden Bursa ekibi, play-off turundaki ilk galibiyetini alarak moral kazanmak isterken, Stefanos Dedas yönetimindeki rakip Hapoel Holon ise I Grubu'na deplasmanda Happy Casa Brindisi'yi (85-87) yenerek galibiyetle başladı.Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL