TOFAŞ, Gaziantep Basketbol'u ağırlıyor

31.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:05

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 18'inci haftasında evinde Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 18'inci haftanın açılış maçında TOFAŞ, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Ligdeki son 3 maçını kazanmayı başaran, hafta içinde de 7Days Eurocup TOP16 turunda sahasında Joventut Badalona'yı 15 sayı farkla mağlup ederek çeyrek final yolunda önemli bir galibiyete daha imza atan Mavi Yeşilliler, ligde galibiyet serisini 4'e çıkarmak isterken, Bursa ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde geçen hafta evinde Fenerbahçe Beko'yu 81-70 deviren konuk Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 29 Ocak'ta deplasmanda Rus temsilcisi Nizhny Novgorod'a 89-64 kaybetti. TOFAŞ ile Gaziantep Basketbol arasında daha önce oynanan 13 maçta TOFAŞ Basketbol Takımı 9 galibiyet alırken; 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. Mücadeleyi Kerem Baki, Serdar Ünal, Halil Baldemir hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: DHA

- Bursa