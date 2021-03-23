TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak
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TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak

23.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:16
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak

TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, son sırada yer alıyor. Mavi-yeşilliler, yarın ilk galibiyetini elde edip, grupta yeniden umutlanmaya çalışacak.

TOFAŞ, geçen hafta deplasmanda Happy Casa Brindisi'ye karşı oynadığı maçı 77-75 kaybetmişti. İtalyan ekibinin grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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