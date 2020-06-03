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TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde

Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ, 2020-2021 sezonuyla birlikte FIBA Basketball Champions League'de (BCL) yer alacak.

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
03.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:51

Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ, 2020-2021 sezonuyla birlikte FIBA Basketball Champions League'de (BCL) yer alacak.

2017-2018 Sezonundan bu yana aralıksız olarak 7Days Eurocup'ta mücadele veren ve kupadaki 3. yılında çeyrek finale kalma başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, bu başarısıyla 2020-2021 sezonunda da Eurocup'a direkt olarak katılım hakkı kazanmıştı. Euroleague ve Eurocup organizasyonlarına bu 3 yıllık süreçte göstermiş oldukları iş birliğinden dolayı teşekkür eden TOFAŞ, özel olarak davet edildiği FIBA Basketball Champions League ile anlaşmaya vardı.Anlaşmayla ilgili Tofaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;"2017 yılından bu yana Eurocup'ta yer alan kulübümüz, üç yıllık bu süreçte önemli deneyimler yaşadı. Bugüne kadar göstermiş oldukları işbirliğinden dolayı Euroleague ve Eurocup organizasyonlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz.FIBA organizasyonu olan Basketball Champions League'den aldığımız özel davetin kulüp stratejimiz ve gelecek planlamamız açısından daha uygun bir yol olduğunu, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere BCL'de yer alacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Basketball Champions League'in, Avrupa'da yükselen bir ivmesi olduğunu, ortaya koyduğu iş planı ve sportif kriterleriyle çok kısa sürede Avrupa basketbolunun liderliğine aday olabileceği düşünüyoruz.Kupa Galipleri Kupası (Saporta Kupası), Koraç Kupası, FIBA Euroleague ve FIBA EuroChallenge olmak üzere daha önce birçok kez FIBA organizasyonlarında yer alan;  kurulduğu günden bu yana spora ve gençlerin gelişimine odaklanarak sayısız başarıya imza atan kulübümüz, bu yeni rekabet ortamında da ülkemizi ve Bursa'yı gururla temsil etmeye devam edecektir.

Avrupa'nın üst düzey basketbol organizasyonlarından biri olan FIBA Basketball Champions League'deki mücadelelerimizde, tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istediğimizi belirtiyor, BİRLİKTE yeni zaferlere yürümek için sabırsızlanıyoruz."


Kaynak: DHA

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