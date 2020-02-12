TOFAŞ fabrikasında şok ölüm
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TOFAŞ fabrikasında şok ölüm

Bursa'da TOFAŞ fabrikasında bir işçi, lavaboda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

12.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:08
TOFAŞ fabrikasında şok ölüm

'da TOFAŞ fabrikasında bir işçi, lavaboda geçirerek hayatını kaybetmiş olarak bulundu.


TOFAŞ'ta çalışan Adem Kılıç'ı (38), iş çıkışı evine gitmeyince eşi merak ederek fabrikayı aradı. Bunun üzerine fabrikada arama yapan çalışanlar, sabah 10.00 sularında kapıyı kırarak, Kılıç'ı lavaboda hareketsiz yatarken buldu. Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın öldüğü anlaşıldı. İlk incelemelerde kalp krizi geçirdiği sanılan Adem Kılıç'ın kesin ölüm sebebi otopsi neticesinde belli olacak. - BURSA

Kaynak: İHA
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