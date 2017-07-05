Tofaş, Eurocup'ta Rakiplerini Bekliyor

ULEB Avrupa Kupası'na (Eurocup) 3. torbadan katılacak olan TOFAŞ rakiplerini bekliyor. Türkiye'yi bu sene Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka'yla birlikte



Eurocup'ta temsil edecek olan mavi-beyazlıların rakipleri İspanya'nın Barcelona kentinde çekilecek kurayla belli olacak. Kura çekimi TSİ 14.30'da başlayacak. Turnuva 4 gruplu 6'şar takımdan oluşacak. Gruplarından ilk 4 sırayı alan ekipler son 16'ya yükselecek. Burada gruplarda 4 takım yer alacak. Çeyrek finalden itibaren finale kadar olan aşamalarda 2 galibiyete ulaşan takımlar üst tura çıkacak.



Eurocup kura çekiminde torbalardaki takımlar şöyle:



1. Torba



Lokomotiv Kuban Krasnodar



Herbalife Gran Canarıa Las Palmas



Galatasaray Odeabank



Unics Kazan



2. Torba



Fc Bayern Munich



Zenit St Petersburg



Darüşşafaka



Alba Berlin



3. Torba



Cedevita Zagreb



TOFAŞ



Hapoel Bank Yahav Jerusalem



Lietuvos Rytas Vilnius



4. Torba



Dolomiti Energia Trento



Grissin Bon Reggio Emilia



Fiat Turin



Retabet Bilbao Basket



5. Torba



Morabanc Andorra La Vella



Lietkabelis Panevezys



Limoges Csp



Ratiopharm Ulm



6. Torba



Buducnost Voli Podgorıca



Parıs Levallois



Partızan Nis Belgrade



Asvel Basket Villeurbanne - BURSA