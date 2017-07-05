Tofaş, Eurocup'ta Rakiplerini Bekliyor
ULEB Avrupa Kupası’na (Eurocup) 3. torbadan katılacak olan TOFAŞ rakiplerini bekliyor.
ULEB Avrupa Kupası'na (Eurocup) 3. torbadan katılacak olan TOFAŞ rakiplerini bekliyor. Türkiye'yi bu sene Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka'yla birlikte
Eurocup'ta temsil edecek olan mavi-beyazlıların rakipleri İspanya'nın Barcelona kentinde çekilecek kurayla belli olacak. Kura çekimi TSİ 14.30'da başlayacak. Turnuva 4 gruplu 6'şar takımdan oluşacak. Gruplarından ilk 4 sırayı alan ekipler son 16'ya yükselecek. Burada gruplarda 4 takım yer alacak. Çeyrek finalden itibaren finale kadar olan aşamalarda 2 galibiyete ulaşan takımlar üst tura çıkacak.
Eurocup kura çekiminde torbalardaki takımlar şöyle:
1. Torba
Lokomotiv Kuban Krasnodar
Herbalife Gran Canarıa Las Palmas
Galatasaray Odeabank
Unics Kazan
2. Torba
Fc Bayern Munich
Zenit St Petersburg
Darüşşafaka
Alba Berlin
3. Torba
Cedevita Zagreb
TOFAŞ
Hapoel Bank Yahav Jerusalem
Lietuvos Rytas Vilnius
4. Torba
Dolomiti Energia Trento
Grissin Bon Reggio Emilia
Fiat Turin
Retabet Bilbao Basket
5. Torba
Morabanc Andorra La Vella
Lietkabelis Panevezys
Limoges Csp
Ratiopharm Ulm
6. Torba
Buducnost Voli Podgorıca
Parıs Levallois
Partızan Nis Belgrade
Asvel Basket Villeurbanne - BURSA