Tofaş, Eurocup'ta Rakiplerini Bekliyor

ULEB Avrupa Kupası’na (Eurocup) 3. torbadan katılacak olan TOFAŞ rakiplerini bekliyor.

Tofaş, Eurocup'ta Rakiplerini Bekliyor

ULEB Avrupa Kupası'na (Eurocup) 3. torbadan katılacak olan TOFAŞ rakiplerini bekliyor. Türkiye'yi bu sene Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka'yla birlikte

Eurocup'ta temsil edecek olan mavi-beyazlıların rakipleri İspanya'nın Barcelona kentinde çekilecek kurayla belli olacak. Kura çekimi TSİ 14.30'da başlayacak. Turnuva 4 gruplu 6'şar takımdan oluşacak. Gruplarından ilk 4 sırayı alan ekipler son 16'ya yükselecek. Burada gruplarda 4 takım yer alacak. Çeyrek finalden itibaren finale kadar olan aşamalarda 2 galibiyete ulaşan takımlar üst tura çıkacak.

Eurocup kura çekiminde torbalardaki takımlar şöyle:

1. Torba

Lokomotiv Kuban Krasnodar

Herbalife Gran Canarıa Las Palmas

Galatasaray Odeabank

Unics Kazan

2. Torba

Fc Bayern Munich

Zenit St Petersburg

Darüşşafaka

Alba Berlin

3. Torba

Cedevita Zagreb

TOFAŞ

Hapoel Bank Yahav Jerusalem

Lietuvos Rytas Vilnius

4. Torba

Dolomiti Energia Trento

Grissin Bon Reggio Emilia

Fiat Turin

Retabet Bilbao Basket

5. Torba

Morabanc Andorra La Vella

Lietkabelis Panevezys

Limoges Csp

Ratiopharm Ulm

6. Torba

Buducnost Voli Podgorıca

Parıs Levallois

Partızan Nis Belgrade

Asvel Basket Villeurbanne - BURSA