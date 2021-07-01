TOFAŞ, eski oyuncusu Yiğit Arslan'ı transfer etti
TOFAŞ Basketbol Takımı, genç basketbolcu Yiğit Arslan'ı renklerine kattı.
TOFAŞ Basketbol Takımı, genç basketbolcu Yiğit Arslan'ı renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın, TOFAŞ altyapısından yetişen ve son iki sezonda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı forması giyen eski oyuncu Yiğit Arslan'ın transfer edildiği bildirildi.
25 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Arslan, Bursa ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler