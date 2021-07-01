TOFAŞ, eski oyuncusu Yiğit Arslan'ı transfer etti
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TOFAŞ, eski oyuncusu Yiğit Arslan'ı transfer etti

TOFAŞ, eski oyuncusu Yiğit Arslan'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Spor

TOFAŞ Basketbol Takımı, genç basketbolcu Yiğit Arslan'ı renklerine kattı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, genç basketbolcu Yiğit Arslan'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın, TOFAŞ altyapısından yetişen ve son iki sezonda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı forması giyen eski oyuncu Yiğit Arslan'ın transfer edildiği bildirildi.

25 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Arslan, Bursa ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı.

TOFAŞ, eski oyuncusu Yiğit Arslan'ı transfer etti
TOFAŞ, eski oyuncusu Yiğit Arslan'ı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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