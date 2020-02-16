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Tofaş, EMCC 2019 Global Koçluk Ödülü’nün sahibi oldu

Tofaş, çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik kişiselleştirilmiş sosyal ve deneyimsel öğrenme stratejisini benimseyen yaklaşımlarıyla, EMCC (European Mentoring & Coaching Council/Avrupa Mentorluk ve Koçluk Kurulu) tarafından EMCC 2019 Global Koçluk Ödülü'ne layık görüldü.

16.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:31
Tofaş, EMCC 2019 Global Koçluk Ödülü’nün sahibi oldu

, çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik kişiselleştirilmiş sosyal ve deneyimsel öğrenme stratejisini benimseyen yaklaşımlarıyla, EMCC (European Mentoring & Coaching Council/Avrupa Mentorluk ve Koçluk Kurulu) tarafından EMCC 2019 Global Koçluk Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: Dunya.com

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