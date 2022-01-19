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TOFAŞ-Darüşşafaka maçı, 23 Ocak Pazar gününe alındı

TOFAŞ-Darüşşafaka maçı, 23 Ocak Pazar gününe alındı
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan TOFAŞ-Darüşşafaka maçının tarihi 23 Ocak olarak değiştirildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan TOFAŞ-Darüşşafaka maçının tarihi 23 Ocak olarak değiştirildi.

Darüşşafaka Kulübünden yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı takımın yarın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hereda San Pablo Burgos ile oynayacağı play-in turu üçüncü ve son müsabakası nedeniyle TOFAŞ karşılaşmasının tarihinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

TOFAŞ-Darüşşafaka mücadelesinin 23 Ocak Pazar günü saat 13.00'te başlayacağı kaydedildi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi, Cumartesi, Pazar, Ocak, Spor, Haber

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