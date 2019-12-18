Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, en uzun gecede ziyaretçilerini bekliyor

18.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:30

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, 21 Aralık'ta saat 23.00'e kadar ziyarete açık olacak.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Bursa Anadolu Arabaları Müzesi içerisinde yer alan Tofaş Sanat Galerisi'nin ev sahipliği yaptığı Kantarlar Sergisi de sanat ve tarih tutkunları tarafından ziyaret edilebilecek.

Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi'nde yer alan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak canlı ve etkili bir anlatımla aktarılıyor.

Müzeye gelen ziyaretçiler ilk arabalardan Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar uzanan bir zaman tüneli eşliğinde adeta otomotiv sanayinin tarihine tanıklık ediyor.

Müzede 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.



Tofaş Sanat Galerisi'nde ise sırasıyla Piemonte Torino Design Sergisi, 40.Yılında Tofaş ve Vehbi Koç Sergisi, Eski Hamam Eski Tas Sergisi, Oyuncak Sergisi, Zaman Makineleri Saat Sergisi ve "İşte Benim Zeki Müren" sergisi düzenlendi.

Sadece bu yıl 81 binden fazla kişinin ziyaret ettiği müze, 2002'den bu yana ise 800 bin tarih ve sanat tutkununu ağırladı.

Tofaş Sanat Galerisi'nde halihazırda "Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri" isimli sergi ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Kaynak: AA