Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
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Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Lig ekibi Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Lig ekibi Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tofaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basketbol A Takımımızın Baş Antrenörü Hakan Demir ile yolların ayrılması kararı alınmıştır. Kulübümüzde Kasım 2020'den bu yana Basketbol A Takımımızın Baş Antrenörlüğünü yürüten Hakan Demir ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." - BURSA

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