Tofaş Antalya'da Devlerle Karşılaşacak

TOFAŞ, 2017-2018 sezonu öncesi ilk hazırlık turnuvasına Antalya'da katılacak.



14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Smart Casual Event'in düzenleyeceği Gloria-Smart Casual Event Cup 2017'ye katılacak olan mavi yeşilli ekip, 4 gün sürecek hazırlık turnuvasında 3 maç oynayacak. Turnuvaya TOFAŞ'ın yanı sıra Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes ve Banvit, Rusya'dan Zenit St. Petersburg ve Nijniy Novgorod, Litvanya'dan BC Zalgiris Kaunas takımları katılacak.



Belek'teki spor oteli Gloria Sports Arena'da oynanacak karşılaşmalar Gloria Sports Arena youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. A Grubu'nda Banvit Bandırma, Anadolu Efes İstanbul, Zenit St. Petersburg; B Grubu'nda ise Nizhny Novgorod, Zalgris Kaunas, TOFAŞ boy gösterecek.



GSA-SMART CASUAL EVENT BASKETBALL TOURNAMENT 2017 MAÇ PROGRAMI:



14 Eylül Perşembe / 1'inci Gün Maçları



17.00 Banvit-Anadolu Efes



19.15 Nizhny Novgorod-Zalgiris Kaunas



15 Eylül Cuma / 2'inci Gün Maçları



17.00 Anadolu Efes-Zenit St. Petersburg



19.15 Zalgiris Kaunas-TOFAŞ



16 Eylül Cumartesi / 3'üncü Gün Maçları



17.00 Zenit St. Petersburg-Banvit



19.15 TOFAŞ-Nizhny Novgorod



17 Eylül Pazar / 4'üncü Gün Maçları



14.00 A3-B3



16.15 A2-B2



18.30 A1-B1



- Bursa