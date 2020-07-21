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TOFAŞ altyapı seçmeleri bu yıl gerçekleştirilmeyecek

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2020-2021 sezonu basketbol altyapı seçmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl gerçekleştirilmeyecek.

TOFAŞ altyapı seçmeleri bu yıl gerçekleştirilmeyecek
21.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:38

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2020-2021 sezonu basketbol altyapı seçmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl gerçekleştirilmeyecek.

TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Her yıl gerçekleştirilen yeni sezon basketbol altyapı seçmeleri, Kovid-19 pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberi talimatları gereği, mevcut şartlarda gerçekleştirilemeyeceğinden bu yıl düzenlenmeyecektir. Altyapı seçmelerimiz ile ilgili yeni bir gelişme olması halinde ilgili duyurularımız resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılacaktır."

Kaynak: AA

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