TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Sean Kilpatrick'i transfer etti TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Buducnost VOLI'de forma giyen 30 yaşındaki NBA patentli Sean Kilpatrick'le anlaşma sağlandı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Buducnost VOLI'de forma giyen 30 yaşındaki NBA patentli Sean Kilpatrick'le anlaşma sağlandı. 1,93 metre boyundaki Kilpatrick, 2019-2020 sezonunda Adriyatik Ligi'nde 13 maçta 9,1 sayı, 2,9 ribaunt ve 1,8 asist, ULEB Avrupa Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise 16,5 sayı, 2,5 ribaunt ve 3,5 asist ortalamalarıyla oynadı. Kaynak: Hürriyet