TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Sean Kilpatrick'i transfer etti ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li şutör oyun kurucu Sean Kilpatrick'i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li şutör oyun kurucu Sean Kilpatrick'i kadrosuna kattı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Buducnost VOLI'de forma giyen 30 yaşındaki NBA patentli Sean Kilpatrick'le anlaşma sağlandı.

1,93 metre boyundaki Kilpatrick, 2019-2020 sezonunda Adriyatik Ligi'nde 13 maçta 9,1 sayı, 2,9 ribaunt ve 1,8 asist, ULEB Avrupa Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise 16,5 sayı, 2,5 ribaunt ve 3,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA