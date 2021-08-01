TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Jeremy Simmons ile sözleşme yeniledi
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TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Jeremy Simmons ile sözleşme yeniledi

TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Jeremy Simmons ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li pivot Jeremy Simmons ile yeniden anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li pivot Jeremy Simmons ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde kadro yapılanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Geçen sezon da kadroda yer alan 32 yaşında ve 2,04 metre boyundaki Simmons ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mavi-yeşilliler, 2020-2021 sezonu öncesinde takıma dahil olan ve geçtiğimiz yıl da pota altındaki mücadeleci oyunu, ribauntlardaki savaşçı kimliğiyle öne çıkan 1989 doğumlu ABD'li pivot Jeremy Simmons ile yeni sezonda da yola devam edecek. Jeremy Simmons, ING Basketbol Süper Ligi'nde süre aldığı 32 maçta 9,8 sayı, 4,4 ribaunt, 0,9 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 maçta 9 sayı, 5,8 ribaunt, 1,5 asist ortalamaları sergilemişti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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