Tofaş'a insan kaynakları uygulamaları kapsamında 4 uluslararası ödül
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Tofaş'a insan kaynakları uygulamaları kapsamında 4 uluslararası ödül

Tofaş'a insan kaynakları uygulamaları kapsamında 4 uluslararası ödül
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Tofaş, insan kaynakları uygulamaları kapsamında dünyanın en prestijli uluslararası iş ödüllerinden "The Stevie Awards for Great Employers"da 3 altın ve 1 bronz olmak üzere 4 ödül aldı.

Tofaş, insan kaynakları uygulamaları kapsamında dünyanın en prestijli uluslararası iş ödüllerinden "The Stevie Awards for Great Employers"da 3 altın ve 1 bronz olmak üzere 4 ödül aldı.

Tofaş'tan yapılan açıklamada, şirketin her yıl 70'i aşkın ülkeden 10 binin üzerinde başvuru alan Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde "Çalışan Oryantasyon ve Uyum Programı", "Dijital Dönüşüm Okulu -Get Ready-" ve "Fiat Egea Yeni Ürün Lansmanı Gelişim Programı" ile altın, "Covid-19 Önlemleri"yle de bronz ödülün sahibi olduğu belirtildi.

Tofaş'ın üç ayrı uygulaması The Stevie Awards for Great Employers tarafından birincilik ile ödüllendirildiği kaydedilen açıklamada, "Yeni işbaşı yapan veya görev değişikliği gerçekleşen çalışanlara özel, şirkete ve role uyum sürecini hızlandırarak kolaylaştıran uygulamalara yer verilen Çalışan Oryantasyon ve Uyum Programı, Stevie'den altın kategoride ödül alan ilk uygulama oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tofaş'ın geleceğin yetkinlikleri olarak gördüğü IOT, RPA ve Veri Bilimi gibi konuları içeren ve yaparak öğrenmeyi temel alan, özelleştirilmiş öğrenme uygulaması olan Dijital Dönüşüm Okulu "Get Ready" programının ise altın kategoride değerlendirilen bir diğer uygulama olarak öne çıktığı kaydedildi.

Tofaş'ın, 2015 senesinden bu yana Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan ve geçtiğimiz yıl sonunda yenilenen Egea ailesine dair, bayilerde görev yapan farklı roldeki çalışanlar için de bir gelişim programı devreye aldığı aktarılan açıklamada, "Özelleştirilmiş ve karma öğrenme tabanlı ürün öğrenme yolculuğunu içeren Fiat Egea Yeni Ürün Lansmanı Gelişim Programı, altın kategoride ödüllendirildi." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, şirketin ayrıca, dünya ve ülkemizi etkisi altına alan salgın süresince de çalışanlarının yanında olduğunu gösterdiği belirtilerek, "Çalışanların fiziksel, sosyal, duygusal, ruhsal, finansal boyutlarda bütünsel iyilik halini desteklemek amacıyla devreye alınan Tofaş Covid-19 Önlemleri'yle de Stevie Awards for Great Employers'den bronz ödüle layık görüldü." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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