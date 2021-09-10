TOF ile THY arasında sponsorluk anlaşması

Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

TOF'tan yapılan açıklamada, "Federasyonumuz ile THY arasında yapılmış olan sponsorluk anlaşması gereği olarak 17 Ağustos 2022 tarihine kadar sporcularımızın her biri için iç hat uçuşlarında 20 kg ekstra bagaj hakkı (yay çantaları için) tanınmış bulunmaktadır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar