TOF ile THY arasında sponsorluk anlaşması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOF ile THY arasında sponsorluk anlaşması

TOF ile THY arasında sponsorluk anlaşması
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

TOF'tan yapılan açıklamada, "Federasyonumuz ile THY arasında yapılmış olan sponsorluk anlaşması gereği olarak 17 Ağustos 2022 tarihine kadar sporcularımızın her biri için iç hat uçuşlarında 20 kg ekstra bagaj hakkı (yay çantaları için) tanınmış bulunmaktadır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Hollanda hezimeti sonrası istifa çağrıları yapılan Şenol Güneş'in tazminatının 52.5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
Hollanda hezimeti sonrası istifa çağrıları yapılan Şenol Güneş'in tazminatının 52.5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu hayatını değiştirdi
1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu hayatını değiştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş İbrahim Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Yıldız Tilbe Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Diego Şenol Güneş Okay Yokuşlu Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TOF ile THY arasında sponsorluk anlaşması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 12:26:31. #1.14#

title