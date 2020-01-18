Tödürge Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Zara'da, ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Tödürge Gölü kısmen dondu.
Sivas-Erzincan kara yolu kenarında yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölün bazı kısımları buzla kaplandı.
Gölün yüzeyinin buzla kaplı hali güzel görüntüler oluşturdu.