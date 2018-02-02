Tödürge Gölü Buz Tuttu

Sivas'taki Tödürge Gölü, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Ulusal Sulak Alanlar Komisyonunca, uluslararası öneme sahip 20 sulak alandan biri olarak belirlenen, çok sayıda kuş türünün barındığı Tödürge Gölü'nde güzel kış manzaraları oluştu.

Zara ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki gölün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Sivas- Erzincan karayolunun 55. kilometresindeki göl, yoldan geçenlere adeta görsel şölen sundu.

Hava sıcaklığı Sivas kent merkezinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düşerken soğuk hava ilçelerde de etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, Sivas'ı Karadeniz'e bağlayan Suşehri ilçesindeki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde de kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.