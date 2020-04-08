Todd Cantwell'in Fortuna Sittard Formasıyla En İyi Anları
Fortuna Sittard'ın Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Todd Cantwell'in Hollandalı ekibin formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
08.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:32
Fortuna Sittard'ın Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Todd Cantwell'in Hollandalı ekibin formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout