Todd Cantwell'in Fortuna Sittard Formasıyla En İyi Anları Fortuna Sittard'ın Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Todd Cantwell'in Hollandalı ekibin formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Fortuna Sittard'ın Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Todd Cantwell'in Hollandalı ekibin formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout