Toçoğlu'ndan AK Parti İl Başkanı Tever'e Ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı olarak atanan Yunus Tever'i makamında ziyaret etti.

Partililerin de hazır bulunduğu ziyarette, 13 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı beklenen aday tanıtım programına yönelik hazırlıklar istişare edildi.

Yunus Tever'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eden Toçoğlu, "İnşallah 13 Ocak Pazar günü sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Büyükşehir ve 16 ilçemizin aday tanıtım programını büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Hazırlıklara ilişkin gereken desteği sağlayacağız ve Cumhurbaşkanımız hemşehrilerimizle bir kez daha kucaklaşacak. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde yerel seçimlerden de en iyi sonuçla ayrılacağız. Rabbim çalışmalarınızı kolaylaştırsın." diye konuştu.

Yunus Tever de Toçoğlu'na ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "İl Başkanımız Fevzi Kılıç'ın belediye başkanlığı aday adaylığı dolayısıyla istifasının ardından sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti Sakarya İl Başkanlığı görevini tarafımıza tevdi etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 13 Ocak Pazar günü de aday tanıtım programımızı gerçekleştireceğiz. Başkanımızın desteğini önemsiyoruz. Rabbim aldığımız bu görevi layıkıyla yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA