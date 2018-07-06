Toçoğlu, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Başkan Zeki Toçoğlu'da katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri, il başkanları, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile parti mensuplarının yoğun katılımı gerçekleştirilen program sonrasında Başkan Toçoğlu, değerlendirmelerde bulundu. Başkan Toçoğlu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 125. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na İl Başkanımız, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanımız ile Adapazarı Belediye Başkanımızla birlikte katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'yi yükselten en önemli başlığın tevazu olduğunu ifade ettiler. AK Parti siyasetinin sadece seçimlerden birinci çıkmakla yetinmek olmayacağını belirterek; gönül belediyeceğilinin de önemli bir başlık olduğunu dile getirdiler. Bizim temel ilkemiz tevazudur. Milletimizle kucaklaşmaya, gönüllere girmeye devam edeceğiz. Bizim anlayışımızda, hayata bakışımızda kötülük ve düşmanlığı önlemenin yolu tevazudur. Hayata bakışımız sabır ve mücadele ekseninde geçmektedir. Mütevazı, müşfik, merhametli ve gayretli olmak mümin olmanın temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Gayretkeş olacağız, sabırla bekleyeceğiz ve sonuçta başarı gelecektir. ve hayatta karşılaştığımız tüm başarıların, iyiliklerin, güzelliklerin kaynağının ve bunları bize nasip edenin Rabbimiz olduğunu bilip tevazu göstereceğiz" diye konuştu. - SAKARYA