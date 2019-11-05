TOÇEV II. Uluslararası Ergenlik Kongresi başlıyor

05.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:30

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan TOÇEV Uluslararası Ergenlik Kongresi'nin teması "Multi Disipliner Bakış Açısı ile Ergenlik" olarak belirlendi.

6 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek TOÇEV II. Uluslararası Ergenlik Kongresi'nin başkanlığını Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez, başkan yardımcılığını ise T.C. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu yürütecek.Açılışta TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Mermertaş, Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez ve Prof. Dr. Nasir Warfa'nın konuşmaları yer alacak. Birinci oturumda Prof. Dr. Yankı Yazgan, ''Ergenlikte Otizm Spektrum Bozukluğu'' konu başlığı altında psikiyatrik bir bakış açısıyla Otizm Spektrum Bozukluğu'nun ergenlikteki etkilerini aktaracak. İkinci oturumda Öğr. Üyesi Bergen Coşkun Özüaydın'nın ''Aile Bağları Pamuk İpliğinden mi?'' konu başlığıyla felsefi açıdan ergenliği ele alacak.Ardından Prof. Dr. Taylan Kümeli "İdeal Ergenlik Beslenmesi ve Sürdürülebilirliği'' konu başlığı ile ergenlik ve beslenme arasındaki ilişkiyi ve Uzm. Psk. Psikolojik Performans Danışmanı Salih Hafızoğlu ''Futbol En-düstrisinde Ergen Sporcu Olmak'' konu başlığıyla spor çerçevesinden ergenlik konusunu de-ğerlendirecek.

Üçüncü oturum panel şeklinde Öğr. Gör. Lale Pınar Çoraklı'nın ''Ergenlerde Duygusal Geli-şim'' konu başlığı ile başlayacak. Program, Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu'nun ''Ben Ergenim'' Projesindeki sonuçları ''Aile ve Ergenlik'' konu başlığıyla sunması ile devam edecek. Son olarak Oyuncu/Tiyatro Sanatçısı ve ergen babası olan Hakan Bilgin ''Sosyal Sağlık'' konu başlığı ile paneli bitirecek.

Gelenekselleşen TOÇEV II. Uluslararası Ergenlik Kongresi için TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Mermertaş, ekip olarak faydalı olduğuna inandıkları bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'de eğitimle ilgili önemli projelere imza attığımız 25 yılı geride bıraktık. En temel hedefimiz ergenlerin birbirleriyle ve yetişkinlerle ilişkilerini etkin şekilde yönetebilmeleri. Kongrenin gelenekselleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Gençler ilerideki liderler olacak. Bu yüzden onların ihtiyacını şimdiden karşılamak geleceği etkileyecek. Eğer şimdi ergenleri doğru yönde desteklemezsek ileride çok önemli sorunlarla karşılaşabiliriz" cümleleri ile kongrenin önemini ifade etti.

Şimdiye kadar 8 ilde 9 bin 170 öğrenciye ulaşıldı

2013 yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen Ben Ergenim Projesi; ergenlik dönemindeki gençler, aileler ve öğretmenler ile bu dönemin sağlıklı atlatılabilmesi için tasarlandı. ''Ben Ergenim'' projesi kapsamında 2012-2016 eğitim öğretim yılında 4 bölgede 8 ilde 9170 öğrenci, 579 ebeveyn ve 300 öğretmene ulaşıldı.''Ben Ergenim'' projesi 2016 yılında tamamlanmış, projenin devamı niteliğinde iki yılda bir uluslararası kongre hedefi oluşturulmuştu.

Kaynak: Bültenler