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Toby Alderweireld'in Tottenham Golleri

2014'te Atletico Madrid'den transfer edildiğinden beri Premier Lig'in en iyi savunmacılarından biri haline gelen Belçikalı Tobias Alderweireld'in Tottenham formasıyla attığı goller ekranlarınızda.

20.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:16

2014'te 'den transfer edildiğinden beri Premier Lig'in en iyi savunmacılarından biri haline gelen Belçikalı Tobias Alderweireld'in formasıyla attığı goller ekranlarınızda.

Kaynak: Dugout

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