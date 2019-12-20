Toby Alderweireld'in Tottenham Golleri

20.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:16

2014'te Atletico Madrid'den transfer edildiğinden beri Premier Lig'in en iyi savunmacılarından biri haline gelen Belçikalı Tobias Alderweireld'in Tottenham formasıyla attığı goller ekranlarınızda.