Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı: "Hafter, büyük kayıplar verdiği için Rusya 'ateşkes' ilan...

Libya'nın doğusundaki gayrı meşru milis güçlerinin lideri Halife Hafter'in müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya Hükümeti karşısında büyük kayıplar verdiği için "Rusya'nın telkiniyle Hafter'in ateşkes ilan ettiğini" açıkladı.

Libya'nın doğusundaki gayrı meşru milis güçlerinin lideri Halife Hafter'in müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya Hükümeti karşısında büyük kayıplar verdiği için "Rusya'nın telkiniyle Hafter'in ateşkes ilan ettiğini" açıkladı.

Libya'nın doğusundaki Ubeydat kabilesi liderleriyle bir araya geldiği sırada yaptığı konuşmaları sosyal medyaya yansıyan Salih, Hafter'in uluslararası destekçisi Rusya'nın, Libya'da sahadaki son duruma ilişkin dair bir rapor hazırladığını belirtti.

Bu rapora göre Hafter milislerinin Libya Ordusu karşısında oldukça zor durumda olduğunu kaydeden Salih, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentindeki Hafter milislerine yardım için giden ikmal yardımlarının havadan vurulduğuna işaret ederek kentteki milislerin "adeta uçurumun kenarında" olduğunu söyledi.

Salih, iç savaşın gelecek haftalarda Hafter milisleri aleyhine yeni bir aşamaya taşınacağının Rusların kaleme aldığı raporda yer aldığını belirterek, "Ruslar çatışma bölgelerinde durumun giderek zorlaşmasından dolayı Hafter'den ateşkes ilan etmesini istedi." dedi.

Rusya: "Açıklama Berlin Konferansı'na uygun olsun"

Rusların, "Başkanlık Konseyi'nin yeniden oluşturulması" teklifine ilişkin Hafter'den açıklama yapmasını istediğini kaydeden Salih, yapacağı açıklamanın Trablus'ta savaşı durdurma çağrısı ve yeni "Başkanlık Konseyi" kurulmasına ilişkin Berlin Konferansı kararıyla uyumlu olması yönünde yazılı talepte bulunduklarını vurguladı.

Salih, "Rusya'nın raporuna göre en kısa süre içinde, belki de bu hafta, Birleşmiş Milletler'de Libya Hükümeti'nin ülkenin meşru temsilcisi olduğu kesinleşecek." dedi.

Hükümet güçleri sahada üstünlük elde etmeyi sürdürüyor

Libya Ordusu son dönemde ülkenin batısında askeri alanda birçok başarıya imza atarak yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

Hükümet güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için operasyon başlatmıştı.

Hükümetin son dönemde sahadaki başarıları üzerine, Hafter, Libya'daki "siyasi geçiş sürecinin çerçevesini çizen BM'nin kabul ettiği Suheyrat Anlaşması'nın geçerliliğini yitirdiğini" ileri sürerek, "ülkeyi yönetecek uygun kuruma karar verilmesi gerektiğini" söylemişti.

Bu konuşmanın ardından Hafter taraftarları sokağa inerek, darbeci generalden görevi üstlenmesini talep ettikleri gösteriler düzenlemişti.

Hafter, birkaç gün sonra tekrar kameraların karşısına geçerek Suheyrat Anlaşması'nın sona erdiğini ve "halkın kendisine verdiği yetkiyi kabul ettiğini" söylemişti.

Ancak Hafter'in aynı zamanda kendi bölgesindeki müttefiklerine yönelik de darbe anlamını taşıyan bu girişimi, uluslararası alanda tepkiyle karşılanmıştı.

Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu'nun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, ramazan ayı boyunca tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini öne sürmüş ancak bu duyurudan sadece birkaç saat önce Hafter'e bağlı milisler başkentin güneyine roketli saldırılar düzenlemişti. Libya Hükümeti, Hafter'in bu adımını "aldatmaca" şeklinde nitelemiş kendilerini savunmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA