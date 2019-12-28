Tobruk merkezli Libya hükümeti: Türkiye'nin asker göndermesi kabul edilemez
Haberler » Dünya » Tobruk merkezli Libya hükümeti: Türkiye'nin asker göndermesi kabul edilemez - Haberler

Tobruk merkezli Libya hükümeti: Türkiye'nin asker göndermesi kabul edilemez

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli hükümetin Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa, Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi adımının 'kabul edilemez bir durum' olduğunu belirtti

28.12.2019 18:59 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:59
Tobruk merkezli Libya hükümeti: Türkiye'nin asker göndermesi kabul edilemez

'nın doğusundaki Tobruk merkezli hükümetin Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa, Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında 'nin Libya'ya asker göndermesi adımının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.


Kıbrıslı mevkidaşı Demetris Syllouris ile birlikte ortak açıklama yapan Salih İsa, Türkiye'nin eylemlerinin gerginliği artırdığını ve bölgeyi daha geniş ölçekte istikrarsızlaştırdığını ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler