Tobruk Meclisi'nden, Cenevre görüşmelerine "şartlı katılım" kararı

04.02.2020 23:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:14

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) çağrısıyla Cenevre'de yapılması planlanan diyalog görüşmelerine katılmak için bazı şartlar öne sürdü.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhik, TM'nin internet sitesinde yayınlanan video görüntüsünde, bugün Akile Salih başkanlığında toplanan Meclisin, Cenevre'de yapılması planlanan diyalog görüşmelerine katılmak için şartlarını belirlediğini söyledi.

Buleyhik, meclisin şartlarını şu şekilde sıraladı:

"TM temsilcileri TM çatısı altında belirlenecek. UNSMIL'in Cenevre'deki diyalog görüşmelerine katılmak için seçeceği ve bağımsız 14 kişiden oluşacak liste TM'ye sevk edilecek. Diyalog komitelerinin görevleri, süresi ve çalışma mekanizmaları açıkça belirlenecek. Görüşmelerde TM'nin onayı alınmadan hiçbir hükümet kabul edilmeyecek veya onaylanmayacak. TM temsilcileri sayısıyla Devlet Yüksek Konseyi temsilcilerinin sayısı eşit olmayacak."

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, dünkü basın toplantısında Libya krizinin siyasi yollardan çözülmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmesi planlanan diyalog görüşmelerinin 2 hafta sonra başlayacağını açıklamıştı.

Selame'ye göre, yeni siyasi süreç, 40 kişinin katılımıyla yürütülecek, TM ve Devlet Yüksek Konseyinin her biri 13'er temsilci belirlerken, UNSMIL de bağımsız 14 kişiyi seçecek.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Cenevre'deki diyalog görüşmelerine katılacak temsilcilerinin listesini iki hafta önce açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısı dün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlamıştı.

Almanya'da 19 Ocak'ta düzenlenen Libya konulu konferansta, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA