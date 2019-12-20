Tobias Alderweireld Tottenham’la Sözleşme Yeniledi

20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16

Tottenham Hotspurs'ün Belçikalı savunma oyuncusu Tobias Alderweireld, kulübüyle olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatmasının ardından bu kulüp için oynamayı çok sevdiğini ve gelecek için heyecanlı olduğunu belirtti.