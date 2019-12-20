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Tobias Alderweireld Tottenham’la Sözleşme Yeniledi

Tottenham Hotspurs’ün Belçikalı savunma oyuncusu Tobias Alderweireld, kulübüyle olan sözleşmesini 2024’e kadar uzatmasının ardından bu kulüp için oynamayı çok sevdiğini ve gelecek için heyecanlı olduğunu belirtti.

20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16

Hotspurs'ün Belçikalı savunma oyuncusu Tobias Alderweireld, kulübüyle olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatmasının ardından bu kulüp için oynamayı çok sevdiğini ve gelecek için heyecanlı olduğunu belirtti.

Kaynak: Dugout

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