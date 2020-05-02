TOBi, bir ayda 2,3 milyonun üzerinde sohbet gerçekleştirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlara ilginin artmasıyla birlikte Vodafone'un kişisel dijital asistanı TOBi de aylık 1 milyonu aşkın tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı.