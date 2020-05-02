TOBi, bir ayda 2,3 milyonun üzerinde sohbet gerçekleştirdi
02.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:50
Koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlara ilginin artmasıyla birlikte Vodafone'un kişisel dijital asistanı TOBi de aylık 1 milyonu aşkın tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı.
Koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlara ilginin artmasıyla birlikte Vodafone'un kişisel dijital asistanı TOBi de aylık 1 milyonu aşkın tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı.
Kaynak: Dunya.com